أميركا تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بمليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار تقريبا إلى إسرائيل، في الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين على اطلاع بأمر هذه المبيعات.

وأضاف التقرير نقلا عن المسؤولين أن مبيعات الأسلحة المزمعة تشمل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (نصف طن) بما يزيد عن 700 مليون دولار وجرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بما يزيد عن 300 مليون دولار.

وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل أواخر الشهر الماضي عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن ترامب أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84" -والتي كانت مخزنة في الولايات المتحدة- ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت قبل أسبوع إن وزير الدفاع بيت هيغسيث شدد في أول مكالمة هاتفية له مع مسؤول أجنبي منذ توليه منصبه، على أن الولايات المتحدة ملتزمة تماما، تحت قيادة ترامب، بضمان امتلاك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

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يذكر أن الرئيس الأميركي السابق كان قد علق إرسال شحنة واحدة من قنابل "إم كيه (مارك) 84" إلى إسرائيل في مايو/أيار الماضي حين اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتأتي أنباء تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء ترامب، وبعد أن قرر نتنياهو عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر والذي كان مفترضا أمس الاثنين لإجراء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان يفترض أن تستأنف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أمس الاثنين، لكن نتنياهو قرر تأجيلها إلى ما بعد اجتماعه مع ترامب اليوم الثلاثاء، بحسب موقع أكسيوس الأميركي.