مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: لماذا تعزز مصر جيشها؟

تساءل مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن أسباب اقتناء الجيش المصري معدات عسكرية حديثة رغم عدم مواجهة البلاد أي تهديدات، معتبرا أن ذلك يدعو للقلق.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن أسلحة الجيش المصري.

وقال دانون لإذاعة "كول بارما" الدينية الإسرائيلية مساء أمس الأحد "إنهم (السلطات المصرية) يستثمرون مئات الملايين من الدولارات في المعدات الحديثة كل عام، وليس لديهم أي تهديدات على حدودهم".

وتساءل الدبلوماسي الإسرائيلي: "لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟.. بعد هجوم حماس على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يجب أن يكون هذا مدعاة للقلق".

وتابع دانون "لقد تعلمنا درسنا.. علينا أن ننظر إلى ما يحدث هناك.. علينا أن نستعد لكل سيناريو".

يشار إلى أن الجيش المصري نشر خلال الحرب على غزة دبابات قرب معبر رفح الحدودي.