مظاهرة مليونية في برلين ضد أقصى اليمين

شهدت مدينة برلين الألمانية مظاهرة مليونية -أمس الأحد- احتجاجا على تحالف اليمين وأقصى اليمين المناهض للمهاجرين، قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية، في تحرّك شارك فيه -وفق تقديرات الشرطة- 160 ألف شخص.

ووفق المنظمين، تظاهر 200 ألف شخص ضد تقارب -سجّل الأسبوع الماضي- بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين) وحزب "البديل من أجل ألمانيا" أقصى اليمين شكّل كسرا لأحد المحرمات السياسية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

وترفض الأحزاب التقليدية في ألمانيا -وفق العرف- أي تعاون على المستوى الوطني مع أقصى اليمين، وقد ردّد بعض المحتجين في هذا السياق شعارات من بينها "عار على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي" قبل أن يتوجّهوا إلى مقر الحزب بعد انطلاقهم من أمام مبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ).

واتّهم آخرون "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، أبرز أحزاب المعارضة راهنا، وزعيمه فريدرش ميرتس، بعقد "اتفاق مع الشيطان" من خلال السعي للحصول على دعم "حزب البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين لتمرير مشروع قانون مناهض للهجرة.

آثار صدمة..

وتأتي المظاهرة احتجاجا على ميرتس، المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار وفق استطلاعات الرأي، الذي أثار صدمة هذا الأسبوع إثر تصويت مشترك لحزبه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان.

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ورحّب المستشار الألماني أولاف شولتس -في منشور على منصة إكس- بالرسالة التي وجّهها "مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين في سائر أنحاء البلاد" التي مفادها "(لا تعاون) أبدا مع أقصى اليمين".

واعتمد ميرتس في خطوة أولى على هذا الحزب القومي المعادي للهجرة لتمرير اقتراح غير ملزم في مجلس النواب الأربعاء، يدعو إلى منع جميع الأجانب غير المسجلين من دخول الحدود.

ورغم تعرضه الجمعة لانتكاسة بعدما فشل في تمرير مشروع قانون يهدف إلى تقييد الهجرة في البرلمان، شكلت هذه المبادرة نقطة تحول جديدة، خصوصا أنه قال إنه مستعد لتكرارها في المستقبل.

ويوم السبت، تظاهر أيضا أكثر من 220 ألف شخص في كبرى المدن الألمانية، مثل هامبورغ ولايبزيغ وكولونيا وشتوتغارت.