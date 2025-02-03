أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء كندا الأوضاع في غزة وسوريا

قال الديوان الأميري في دولة قطر إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في غزة وسوريا.

كما استعرض الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، بعد نجاح جهود الوساطة التي قادتها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأكدت قطر أهمية التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق وضرورة بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.