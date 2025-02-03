قطر تطلق جسرا جويا من الأردن لتوفير مساعدات طبية لغزة

أطلقت دولة قطر جسرا جويا من قاعدة الملك عبد الله الثاني العسكرية بالمملكة الأردنية إلى القرارة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان القطاع، وذلك استكمالا للجسر البري الذي أطلقته في وقت سابق.

وشارك في إطلاق الجسر الجوي، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، وسفير قطر لدى عمّان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وممثلون عن جمعية قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري.

كما وُقعت اتفاقية بين قطر الخيرية والهيئة الخيرية الأردنية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية القطرية برا عبر الأردن، حيث تضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين في نقل وتوزيع المساعدات بشكل منظم وآمن.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي إن قطر أدخلت منذ بداية الهدنة 65 شاحنة من المساعدات الإغاثية عبر الحدود الأردنية.

وأضافت أنه استكمالا لهذا الجسر البري، "نشهد اليوم تسيير رحلتي هليكوبتر محملتين بمساعدات طبية حيوية إلى شمال خان يونس".

وأشارت إلى أن دولة قطر وفرّت 20 ألف خيمة تم شحنها عبر جسر بري من قطر إلى الأردن، مؤكدة أن الدوحة تسعى -بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية- الهاشمية "لإدخالها للأشقاء في شمال قطاع غزة".

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وكانت قطر قد أعلنت -قبل أيام- عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود خلال 10 أيام، تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.