طائرة نتنياهو تتخذ مسارا استثنائيا باتجاه واشنطن لتجنب اعتقاله

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذت مسارا استثنائيا للوصول إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله.

ووصل نتنياهو مساء أمس الأحد إلى واشنطن، ومن المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس دونالد ترامب وموفده الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسط ترقب لمصير مفاوضات الجولة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة.

وسيعقد ترامب ونتنياهو غدا اجتماعا في البيت الأبيض. وقبيل مغادرته تل أبيب، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعا مهما للغاية مع الرئيس الأميركي، وفق تعبيره.

وكشف نتنياهو أن هذا الاجتماع سيتطرق إلى عدة قضايا مثل ما سماه النصر على حركة حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، والتعامل مع ما سماه محور الإرهاب الإيراني.

وهذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.