ترامب: لا ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، في حين قال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن الأمر مستتب في الوقت الراهن.

وجاءت تصريحات ترامب وويتكوف للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الاثنين قبل لقاء مزمع للرئيس الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الثلاثاء.

وقال ويتكوف إن "تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة مستمر، والجميع يلتزمون بالتوجيه بإطلاق سراح كل الرهائن".

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن ترامب ومبعوثه ويتكوف "مصممان على إتمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى إنهاء الحرب".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

بيد أن نتنياهو -الذي وصل إلى واشنطن أمس الأحد- أرجأ التفاوض على المرحلة الثانية إلى ما بعد لقائه بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض.