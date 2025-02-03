إعلام إسرائيلي: نتنياهو يفكر باستبعاد رئيس الشاباك من فريق التفاوض

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس استبعاد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار من فريق التفاوض الإسرائيلي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وأفادت القناة بأن نتنياهو يدرس "جديا" إجراء تغييرات على فريق التفاوض الإسرائيلي، وذلك قبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووصل نتنياهو إلى واشنطن أمس الأحد، وقد أرجأ موعد التفاوض على المرحلة الثانية إلى ما بعد لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.