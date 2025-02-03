قتيل و 4 جرحى في انفجار بموسكو

قتل شخص وأصيب 4 آخرون في انفجار هز اليوم الاثنين بهو مجمع سكني فاخر شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، واستهدف قائد فصيل مسلح يقاتل ضد القوات الأوكرانية في دونيتسك.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية أن المبنى المستهدف مكون من 29 طابقا، ويقع في مجمع على بعد نحو 12 كيلومترا من الكرملين.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مسؤول في خدمات الطوارئ قوله إن الانفجار نجم عن "جهاز متفجر". ونشرت وكالات الأنباء لقطات من بهو المبنى، تُظهر قاعة متضررة بشدة وبابا مدمرا وزجاجا مكسورا.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن المصابين في الحادث حالتهم خطيرة، ومن بينهم أرمين سركيسيان، الذي يقود فصيلا مسلحا مؤيدا لروسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وأكدت وكالة ريا أن الحادث تسبب ببتر جزء من ساق سركيسيان.

ونقلت وكالة تاس عن وكالات إنفاذ القانون أن الانفجار كان "محاولة اغتيال" استهدفت ساركيسيان، الذي تتهمه أوكرانيا بالمساعدة في جهود الحرب الروسية في منطقة دونيتسك التي تسيطر موسكو على أجزاء واسعة منها منذ 2014، وأضافت المصادر "تم التخطيط بعناية لمحاولة اغتيال ساركيسيان وقد تم إصدار الأوامر بشأنها. المحققون يعكفون حاليًا على تحديد من أصدر أوامر الجريمة".

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وتعرضت روسيا لسلسلة من الاغتيالات والانفجارات الغامضة منذ إطلاق هجومها ضد أوكرانيا قبل نحو 3 سنوات.