رئيس جنوب أفريقيا يرد على اتهامات ترامب

رد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الاثنين على اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "مصادرة" الأراضي و"إساءة معاملة بعض الفئات"، حسب قوله.

وقال رامافوزا إن بلاده لم تصادر أي أراضٍ، مضيفا أن قانون نزع الملكية منصوص عليه دستوريا.

وشدد في تصريحاته على أن الولايات المتحدة تظل شريكا إستراتيجيا سياسيا وتجاريا رئيسيا لجنوب أفريقيا.

وتؤكد بريتوريا أن القانون لا يسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات بشكل تعسفي، ويجب عليها أولا أن تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك.

وأضاف رامافوزا أن حكومته تتطلع للتواصل مع إدارة ترامب بشأن سياسة إصلاح الأراضي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا "نحن على ثقة بأن مستشاري ترامب سيستغلون فترة التحقيق للتوصل إلى فهم شامل لسياسات جنوب أفريقيا في إطار الديمقراطية الدستورية".

وأضافت الخارجية "قد يتضح أن قانون المصادرة ليس استثنائيا، إذ إن عددا كبيرا من الدول لديها تشريعات مماثلة".

وكان ترامب قد اتهم أمس الأحد جنوب أفريقيا بـ"مصادرة" الأراضي و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا عن تعليق أي تمويل مستقبلي للبلاد، في انتظار إجراء تحقيق.

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وانخفضت عملة جنوب أفريقيا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد تصريحات ترامب عن قطع التمويل.

وكان رئيس جنوب أفريقيا أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراضٍ من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.

وتعد قضية الأراضي في جنوب أفريقيا مثيرة للانقسام، إذ تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين، ولا سيما إيلون ماسك الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، وهو من أقرب مستشاري الرئيس ترامب.

يذكر أن الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا -التي تشكل 9% من سكان البلاد منذ الفترة الاستعمارية- تستحوذ على 75% من الأراضي الصالحة للزراعة.