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تدشين معبد هندوسي ضخم في جنوب أفريقيا

SAFRICA-RELIGION-HINDUISM-FESTIVAL
كاهن هندوسي يرش الماء على مصلين خلال افتتاح المعبد (الفرنسية)
3/2/2025-|آخر تحديث: 3/2/202505:17 ص (توقيت مكة)

افتتح أمس الأحد في جوهانسبرغ -العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا- معبد ومركز ثقافي هندوسي وصف بالضخم، وهو الأكبر من نوعه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

والديانة الهندوسية هي الأكثر انتشارا بين الجالية الهندية في جنوب أفريقيا، علما أن أقل من 2% من سكان البلاد من الهندوس.

SAFRICA-RELIGION-HINDUISM-FESTIVAL
المعبد الهندوسي وصف بأنه الأكبر من نوعه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية (الفرنسية)

وحضر حشد من المصلين فجرا للمشاركة في طقوس افتتاح المعبد، تقدمهم الكاهن ماهانت سوامي ماهاراج (92 عاما)، الذي حضر خصيصا من الهند.

وقبيل التدشين، تقدم عشرات من الرهبان موكبا في جوهانسبرغ، السبت، مع فرق موسيقية وراقصين.

SAFRICA-RELIGION-HINDUISM-FESTIVAL
الكاهن ماهانت سوامي ماهاراج خلال تدشين المعبد (الفرنسية)

وسيقدم المعبد دروسا في الفن والرقص والدين باللغات التي تتحدث بها الجالية الهندوسية في جنوب أفريقيا.

المصدر : الفرنسية

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