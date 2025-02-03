تدشين معبد هندوسي ضخم في جنوب أفريقيا

افتتح أمس الأحد في جوهانسبرغ -العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا- معبد ومركز ثقافي هندوسي وصف بالضخم، وهو الأكبر من نوعه في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

والديانة الهندوسية هي الأكثر انتشارا بين الجالية الهندية في جنوب أفريقيا، علما أن أقل من 2% من سكان البلاد من الهندوس.

وحضر حشد من المصلين فجرا للمشاركة في طقوس افتتاح المعبد، تقدمهم الكاهن ماهانت سوامي ماهاراج (92 عاما)، الذي حضر خصيصا من الهند.

وقبيل التدشين، تقدم عشرات من الرهبان موكبا في جوهانسبرغ، السبت، مع فرق موسيقية وراقصين.

وسيقدم المعبد دروسا في الفن والرقص والدين باللغات التي تتحدث بها الجالية الهندوسية في جنوب أفريقيا.