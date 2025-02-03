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بوليتيكو: واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان وتوقف تمويل الأونروا

epaselect epa11690217 A sign at the entrance to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) offices in Jerusalem, 29 October 2024. During the opening session of the winter legislative session of the Knesset, the Israeli parliament, lawmakers passed a law that prohibits the UN Palestinian refugee agency UNRWA from operating in Israeli territory. Israel has claimed that a number of UNRWA workers have been involved in the 07 October 2023 Hamas-led attack on Israel. UNRWA Commissioner-General Philippe Lazzarini said that the Knesset vote against UNRWA was 'unprecedented' and 'sets a dangerous precedent', adding that it 'opposes' the UN Charter and 'violates' the State of Israel's obligations under international law. EPA-EFE/ABIR SULTAN
دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) (وكالة الأنباء الأوروبية)
3/2/2025

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا لوثيقة حصلت عليها بوليتيكو.

ووفقا لما تذكر الصحيفة، فإن هذه الخطوة تعكس إعادة تنفيذ السياسات التي كانت سارية خلال إدارة ترامب السابقة، إذ كان قد تم اتهام مجلس حقوق الإنسان مرارا من قبل الولايات المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل، وتوفير حماية للدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الإجراءات قبل يوم واحد من اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويضم المجلس 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

أما وكالة الأونروا فتأسست عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

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المصدر : الصحافة الأميركية

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