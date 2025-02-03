الاحتلال يغلق مكتبة ومنشأة تجارية ويقتحم منازل بالقدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مكتبة ومنشأة تجارية بمدينة القدس المحتلة، واقتحمت عدة منازل بينها منازل أسرى يتوقع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، إن سلطات الاحتلال أغلقت مكتبة في البلدة القديمة في مدينة القدس لمدة 30 يوما "بحجة بيعها للكتب التحريضية".

في حين أعلنت شرطة الاحتلال في بيان أنها "ضبطت نهاية الأسبوع كتبًا تحوي مواد تحريضية في متجر بالبلدة القديمة، بعد العثور عليها بحوزة امرأة أثناء تفتيشها".

وأضافت أن التحقيق قاد إلى متجر يبيع كتبًا تزعم أنها تتضمن محتويات تحريضية "بينها مؤلفات لشخصيات مصنفة إرهابية (…) يحيى السنوار، حسن نصر الله، عبد الله البرغوثي".

وقالت إن صاحب المتجر الأربعيني أحيل للتحقيق، وتم تمديد توقيفه الثلاثاء.

مشاهد توثق حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس pic.twitter.com/OfFfCo20Mu — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 3, 2025

في غضون ذلك قال مركز وادي حلوة إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدد من الأسرى المقدسيين المدرجة أسماؤهم في قوائم الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم في الدفعات القادمة من صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل.

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وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في مرحلة أولى تضمن تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال على دفعات تم بالفعل تنفيذ 4 منها.

وشرقي المدينة، أشار المركز إلى اعتقال عمال فلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية في مخيم شعفاط بمدينة القدس، علما أن المخيم معزول عن مدينة القدس بالجدار الفاصل.

من جهتها، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال أغلقت منشأة تجارية في حي وادي الحمص جنوب القدس لمدة 20 يومًا، بحجة "تشغيل عامل من الضفة الغربية" دون تصريح، مشيرة إلى اعتقال الشاب وصاحب المنشأة.

في غضون ذلك اقتحم مستعمرون مبنى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ورفعوا أعلام الاحتلال ولافتات تحريضية، وفق المحافظة.

والخميس الماضي، دخل حيز التنفيذ قرار سلطات الاحتلال إغلاق مقر الوكالة بالقدس ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وأشارت المحافظة إلى اعتقال 5 فلسطينيين من عدة مناطق بالقدس اليوم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدء العدوان على غزة صعد الاحتلال إجراءاته في مدينة القدس، فقتل 83 فلسطينيا واعتقل نحو 2100 آخرين، وهدم نحو 470 منشأة ومنزلا.