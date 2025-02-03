قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، وسط انتشار القوات الاحتلال في أنحاء مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن مجموعة من جنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى.

ونشر المركز مقطع فيديو يظهر مجموعة جنود ومجندات بعتادهم داخل المسجد الأقصى.

من جهتها ذكرت محافظة القدس أن 166 مستوطنا شاركوا في اقتحام المسجد على شكل مجموعات، خلال فترتي الصباح وبعد الظهيرة.

وأشارت المحافظة في بيان إلى أن الاقتحامات تمت في ظل انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي رافقت المقتحمين.

#العيسوية

طواقم البلدية برفقة عناصر الشرطة اقتحموا أحياء بلدة العيسوية صباحا وقاموا بتعليق "إنذارات هدم ووقف أعمال بناء واستدعاءات لمراجعة البلدية" على العديد من الشقق السكنية في البلدة وقاموا بتصوير المنشآت والشوارع في البلدة pic.twitter.com/xmN9di4GJN — Silwanic (@Silwanic1) February 3, 2025

في غضون ذلك أفاد مركز وادي حلوة أن قوات الاحتلال كثفت انتشارها في أحياء وبلدات القدس، ونصبت حواجز عسكرية وأوقفت مركبات المقدسين وفتشتها، مشيرا إلى توزيع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية في بلدة العيسوية شمال شرق المدينة.

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ونشر مقطع فيديو يُظهِر قوات الاحتلال وهي تصطحب أسيرا بلباس السجن مقيد اليدين والقدمين إلى منزله من دون أن يشير إلى السبب.

ومنذ مطلع العام الجاري شارك نحو 6 آلاف مستوطن في اقتحام المسجد الأقصى، في حين نفذت قوات الاحتلال 39 عملية هدم في القدس، وفق معيطات محافظة القدس.