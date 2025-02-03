الخرطوم وجوبا تتفقان على مراقبة الحدود

ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الخرطوم وجوبا اتفقتا على مراقبة الحدود "لمنع تسلل المجرمين والتعاون لاستعادة المنهوبات السودانية التي دخلت جنوب السودان خلال الحرب".

ونقلت "سونا" عن وزير الداخلية خليل سايرين قوله إنه ناقش مع نظيرته من جنوب السودان أنجيلينا تيني قضايا الأمن الداخلي، وذلك على خلفية الاعتداءات على مواطنين من كلتا الدولتين جرت على أراضي الدولة الأخرى، وفق تعبيره.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أن هذه الاعتداءات تمثل حالات فردية.

وكانت العلاقات بين الدولتين شهدت توترات دبلوماسية وسياسية، على خلفية تعرض أشخاص من جنوب السودان لأعمال عنف بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وعقب سيطرة الجيش السوداني على ود مدني في يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت منطقة "كمبو خمسة" في محلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة أحداث عنف، إذ هاجم مسلحون مدنيين بالمنطقة، مما أدى لمقتل 13 شخصا، بينهم رعايا من دولة الجنوب، قبل أن تشهد مناطق أخرى أحداثا مماثلة.