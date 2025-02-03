أردوغان: ينبغي ألا نترك غزة وحدها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة دعم الفلسطينيين بقطاع غزة في هذه الفترة.

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "ينبغي ألا نترك إخوتنا في غزة وحدهم هذه الفترة وأجدد دعوتي لتقديم المزيد من الدعم للمظلومين في القطاع قبل حلول شهر رمضان".

وأضاف "يزداد احترامنا لأشقائنا في غزة كلما رأينا عزيمتهم في الدفاع عن منازلهم وأرضهم ووطنهم".

كما قال الرئيس التركي إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون دائما، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم باستفزازات من أجل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أردوغان أن تركيا ستستمر في دعم قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، شدد أردوغان على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول في هذه الفترة.