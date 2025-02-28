وفاة أقدم ناجية معروفة من "محرقة النازية"

توفيت روز جيرون التي يعتقد أنها أقدم ناجية من "محرقة النازية" عن عمر ناهز 113 عامًا، بحسب أسرتها ومنظمة يهودية معنية بتأمين حصول الناجين على تعويضات.

وقالت منظمة كليمز كونفرنس غير الربحية -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه وفاتها أمس الخميس- إنها توفيت الاثنين الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس أنها توفيت في دار رعاية في بيلمور بولاية نيويورك.

وقالت ابنتها ريها بنيكاسا، وهي ناجية من المحرقة أيضا، في بيان "كانت امرأة قوية وصامدة. لقد استفادت من المواقف الصعبة".

وتشير بيانات المنظمة إلى أنه لا يزال هناك نحو 245 ألف ناج من "المحرقة" على قيد الحياة، ويعيش نحو 14 ألفا منهم في نيويورك.

ويقول بعض المؤرخين إن نحو 6 ملايين يهودي قتلوا في "الهولوكوست" والتي حدثت في أرجاء أوروبا بين عام 1933 وحتى 1945، لكن مؤرخين آخرين شككوا في هذا الرقم الذي باتت مراجعته جريمة في عدة دول غربية.