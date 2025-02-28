شهد البيت الأبيض مشهدا "غير مسبوق" خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث وجه ترامب انتقادات لاذعة لضيفه، معتبرا تصريحاته "غير محترمة" ومحذرا إياه من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وقالت مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، وجد وقفي، إن ما جرى في المكتب البيضاوي "تاريخي وغير مسبوق"، حيث لم يسبق أن تعرض زعيم أجنبي لمثل هذه الإهانة العلنية من قبل رئيس أميركي ونائبه.

وأضافت أن زيلنسكي بدا في موقف صعب أمام ضغوط ترامب، الذي ذكّره بأن بلاده في ورطة وأنه لا يملك أوراق قوة دون الدعم الأميركي، ليرد زيلنسكي بالقول: "نحن لا نقوم بلعبة ورق هنا"

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين كييف وواشنطن، حيث أبدت الإدارة الأميركية، بقيادة ترامب، تململا واضحا من استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا دون تقديم الأخيرة ما تعتبره واشنطن "امتنانا كافيا".

غير معتاد

وخلال اللقاء، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن زيلنسكي "يروج لدعاية مغلوطة"، منتقدا ما وصفه بعدم إظهار الشكر للولايات المتحدة على مساعداتها.

وتشير وقفي إلى أن المواجهة بلغت ذروتها عندما خاطب ترامب زيلنسكي قائلا: "بلادك في ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب"، مطالبا إياه بالموافقة على وقف إطلاق النار، وإلا فإن واشنطن "ستنسحب".

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ولم يقتصر المشهد على التوبيخ اللفظي، بل رافقه أيضا تصرفات جسدية لافتة، مثل لمْس ترامب كتف زيلنسكي أثناء تحذيره، في موقف اعتبرته مراسلة الجزيرة غير معتاد في البروتوكولات الدبلوماسية داخل البيت الأبيض.

وكانت أجواء اللقاء تبدو إيجابية في البداية -حسب وقفي- رغم أن ترامب وصف زيلنسكي قبل أسبوع بـ"الدكتاتور"، إلا أن حدّة النقاش والتوتر خلال المؤتمر الصحفي أظهرت وجود خلافات جوهرية بين الجانبين.