قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان، ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعت جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب البلاد خطر التقسيم.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الجمعة، دعوة دولة قطر إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

يذكر أن قوات الدعم السريع وقوي سياسية وحركات مسلحة سودانية وقّعت في 22 فبراير/شباط الجاري، بالعاصمة الكينية نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات في السودان، وسط احتجاج الحكومة على استضافة كينيا مؤامرة تأسيس حكومة للدعم السريع.

وكشف وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين الفاضل، الاثنين الماضي، عن إجراءات تصعيدية ضد حكومة كينيا ورئيسها وليم روتو، على خلفية التدخل في الشأن السوداني واستضافة أنشطة لقوات الدعم السريع تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلاد.

واستدعت السودان أمس سفيرها لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع، بهدف إقامة حكومة موازية وفق ما أعلنته آنذاك الخارجية السودانية.

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ومنذ أيام بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع بوتيرة متسارعة لصالح الجيش بولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان .

وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر على 90% من مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و60% من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.