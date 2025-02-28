5 قتلى في انفجار بمدرسة إسلامية شمال غرب باكستان

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل 5 وإصابة العشرات في انفجار بمسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة إن "انفجارا وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختون خوا شمال غرب باكستان، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى وعشرات المصابين بينهم مدير المدرسة الدينية الملا حميد الحقاني".

مدرسہ حقانیہ میں آج ہونے والے بم دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں اسلامی گروپ جے یو آئی (س) کے سربراہ حامد الحق بھی شامل ہیں۔#HamidUlHaqHaqqani #JUIS #BombBlast #Pakistan #Madrassa #BreakingNews pic.twitter.com/BrgQ2UPPPg — Osamawazir (@Osamawazir9133) February 28, 2025

وأكد أحد رجال الشرطة للفرنسية أن الانفجار وقع داخل المسجد بعد صلاة الجمعة مباشرة، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

وتتعرض باكستان لهجمات مسلحة وانفجارات تتركز في إقليمي "خيبر بختون" و"بلوشستان" المتاخمين لأفغانستان.