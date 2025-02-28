السبت أول أيام رمضان في السعودية وقطر وفلسطين

أعلنت دول عديدة مساء اليوم الجمعة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، بينما تعذرت رؤيته في دول أخرى.

وعلى هذا سيكون السبت أول أيام الشهر الفضيل في كل من السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان وفلسطين واليمن وإندونيسيا.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني ووزارة الأوقاف بإقليم كردستان أن السبت هو غرة رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني أن الأحد هو أول أيام الشهر.

من ناحية أخرى، أعلنت كل من ماليزيا وسنغافورة وتايلند وكمبوديا أن الأحد هو غرة رمضان.