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ترامب يستضيف زيلينسكي ويخاطبه: تصريحاتك تفتقر للاحترام
28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202508:56 م (توقيت مكة)
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفه ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.
وقد خاطب ترامب زيلنسكي قائلا:
- من قلة الاحترام أن يأتي زيلنسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأمريكية
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عليك أن تكون شاكرا
ملتزمون بالناتو ولكن عليه أن يقوم بدور أكبر
لست منحازا إلى بوتين لكنني منحاز إلى الولايات المتحدة وما هو جيد للعالم
- أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة
- عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب
- أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة
- بلادك في ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب
- ما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة
- جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار
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نعمل على إيجاد حل للمشكلة وأنت لست في موقع لفرض إملاءات علينا
ليست لديك أي أوراق للعب بها بدون دعمنا
عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار
المصدر : الجزيرة