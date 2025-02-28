ترامب يستضيف زيلينسكي ويخاطبه: تصريحاتك تفتقر للاحترام

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفه ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وقد خاطب ترامب زيلنسكي قائلا: