ترامب يستضيف زيلينسكي ويخاطبه: تصريحاتك تفتقر للاحترام

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفه ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترامب زيلنسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف

وقد خاطب ترامب زيلينسكي قائلا:

من قلة الاحترام أن يأتي زيلينسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأميركية

عليك أن تكون شاكرا

ملتزمون بالناتو ولكن عليه أن يقوم بدور أكبر

لست منحازا إلى بوتين لكنني منحاز إلى الولايات المتحدة وما هو جيد للعالم

أنت لستَ في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة

عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب

بلادك في ورطة وأنت لا تنتصر في الحرب

ما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة

جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا بأنك لا تريد وقف إطلاق النار

نعمل على إيجاد حل للمشكلة وأنت لستَ في موقع لفرض إملاءات علينا

ليست لديك أي أوراق للعب بها دون دعمنا

عليك أن تكون ممتنا وعليك الموافقة على وقف لإطلاق النار

من جانبه رد زيلنسكي بالقول: