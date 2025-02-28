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عاجل | القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب
28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202508:42 م (توقيت مكة)
عاجل | القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب
عاجل | القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: حماس تريد التقدم لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع وهذا لن يحدث حاليا
عاجل | القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل رفضت الانسحاب وإنهاء الحرب والوسطاء طلبوا مزيدا من الوقت لحل الأزمة
عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: نتنياهو سيبحث الليلة خيارات عسكرية عند انتهاء وقف إطلاق النار
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة