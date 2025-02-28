عاجل | القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: محادثات القاهرة لم تكن جيدة ونتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب

عاجل | القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: حماس تريد التقدم لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع وهذا لن يحدث حاليا

عاجل | القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل رفضت الانسحاب وإنهاء الحرب والوسطاء طلبوا مزيدا من الوقت لحل الأزمة

عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: نتنياهو سيبحث الليلة خيارات عسكرية عند انتهاء وقف إطلاق النار

التفاصيل بعد قليل..