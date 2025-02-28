ستارمر يدعو السيسي للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي معه، اليوم الجمعة، على الإفراج عن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، "ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي. وحض على الإفراج عن علاء بعدما التقى والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة".

وقد أدخلت ليلى سويف المستشفى بسبب إضرابها عن الطعام لأكثر من 150 يوما للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

وقبل يومين، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها على سويف، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح وإعادته إلى أسرته.

دخلت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المستشفى الليلة الماضية. تدهورت صحتها بشكل خطير بعد 149 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجن علاء ظلمًا. يجب إطلاق سراحه الآن وإعادته إلى أسرته قبل فوات الأوان. pic.twitter.com/3jLQ8ujAgm — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 25, 2025

وظلت ليلى سويف (68 عاما) تعيش على القهوة والشاي والأكياس المخصصة لتعويض السوائل في الجسم منذ سبتمبر/أيلول 2024، وفقدت منذ بدأت إضرابها نحو 30 كيلوغراما من وزنها.

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وفي منتصف فبراير/شباط الجاري، التقت سويف رئيسَ الوزراء البريطاني الذي تعهد ببذل "كل ما في وسعه" لضمان إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

وقبل اللقاء، كانت ليلى سويف تتظاهر بشكل شبه يومي أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت. كما التقت وزير الخارجية ديفيد لامي الذي زار القاهرة في يناير/كانون الثاني للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح.

وأوقفت السلطات المصرية الناشط عبد الفتاح الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية في سبتمبر/أيلول 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بـ"نشر معلومات كاذبة" عبر مشاركة منشور على فيسبوك عن التعذيب في السجون المصرية.

وكان علاء عبد الفتاح البالغ 43 عاما من أبرز الشخصيات التي شاركت في "ثورة يناير" عام 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال والدته ليلى سويف المولودة في المملكة المتحدة.