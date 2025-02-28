جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا: اقتراح ترامب ضم غزة يرقى لتطهير عرقي

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن "اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضم غزة وترحيل جميع سكانها سيكون غير قانوني ويرقى إلى التطهير العرقي".

وأكد المسؤولون الثلاثة، في مقال رأي مشترك لـ"فورين بوليسي"، أن اقتراح ترامب السيطرة على غزة يضرب أسس القانون الدولي ذاتها التي يتعين على المجتمع الدولي أن يدافع عنها.

وشددوا على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل منهجي في غزة بمساعدة الدول القوية، التي وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والمعدات العسكرية والدعم السياسي.

كما أكدوا التزام حكوماتهم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوضحوا أنهم سيمنعون السفن التي تحمل الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل من استخدام موانئهم.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

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وفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وتحدث ترامب قبل أيام أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة، وأنه سيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.