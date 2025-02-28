ترامب: لا أصدق أني وصفت زيلينسكي بالدكتاتور

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "ديكتاتور"، مؤكّدا أنّه يكنّ له "الكثير من الاحترام".

ولدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سأل صحفيون الرئيس الأميركي عن الوصف الذي أطلقه على زيلينسكي في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب "هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك".

وأضاف "أعتقد أنّنا سنعقد اجتماعا جيّدا جدّا صباح غد. سنتّفق جيّدا". ولاحقا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر أعقب محادثاتهما في المكتب البيضاوي، قال ترامب عن زيلينسكي "أكنّ له الكثير من الاحترام".

ولطالما انتقد ترامب المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا في عهد سلفه جو بايدن وبلغت قيمتها مليارات الدولارات. وشدّد ترامب في الأيام الأخيرة من وتيرة انتقاده لزيلينسكي وصولا إلى اتّهامه بأنّه "دكتاتور" يحكم بلاده "دون انتخابات".

وقال ترامب قبل أيام في تدوينة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة، ويرفض إجراء انتخابات، وتأييده منخفض".

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وأضاف أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب، لكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا بدون واشنطن وترامب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب "وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وقال الرئيس الأميركي "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داعٍ".

لكن عشيّة الزيارة المرتقبة لزيلينسكي إلى البيت الأبيض حيث سيوقّع اتفاقا يمنح الولايات المتحدة حصة في حقوق استغلال ثروات أوكرانيا من المعادن النادرة، اعتمد ترامب نبرة مختلفة في حديثه عن نظيره الأوكراني.

وهذا الاتفاق الذي يعتبره ترامب شكلا من أشكال التعويض عن المليارات التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حصة في الثروات المعدنية التي تزخر بها أوكرانيا.