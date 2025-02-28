بالفيديو.. أسير محرر يصدمه خبر استشهاد والده وأفراد من عائلته

لم تكتمل فرحة الكثير من الأسرى بعد خروجهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إذ صدم بعضهم بأخبار استشهاد أقارب لهم خلال فترة اعتقالهم.

ونشرت منصات فلسطينية مقطعا مصورا يظهر رد فعل أحد الأسرى المحررين بعيد تلقيه نبأ استشهاد والده وعدد من أفراد عائلته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

"والدي وأخوتي استــشهدوا، والآن عرفت".. لحظة تلقي أسير محرر لنبأ استشــهاد والده وعدد من أفراد عائلته بعد تحريره بصفقة التبادل ووصوله إلى قطاع غزة. pic.twitter.com/f6wOZPRQ0n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2025

كما أظهر مقطع مصور أسيرا آخر محررا من غزة بعيد تلقيه نبأ استشهاد أحد أقاربه.

#شاهد .. أحد الأسـ.ـرى المحررين في غزة يفجع باستـ.ـشهاد أحد أقاربه فور تحرره اليوم، ويواسيه رفيق دربه في الأسـ.ـر قائلاً: "والله هيني ما بعرف شيء عن أمي ولا عن عيلتي… بعين الله، إحنا ما صدقنا نروح!" pic.twitter.com/REPXiXe66d — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 28, 2025

وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، عن صدمته البالغة إزاء الحالة الصحية والنفسية المروعة التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون المحررون ضمن الدفعة السابعة.

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وقال المرصد -في بيان- إن آثار التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى المحررين، مما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة غير الإنسانية التي تعرضوا لها داخل السجون الإسرائيلية.

"الأوضاع سيئة جداً في سجن عوفر".. الأسير المحرر محمود السقا من قطاع غزة، يتحدث عن تجربته الاعتقالية وأوضاع سجون الاحتلال pic.twitter.com/vxln4fzwlQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 27, 2025

وأكد المرصد وجود معلومات موثوقة تفيد بمقتل عشرات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إخفاء أيّ بيانات تتعلق بهم وتمارس جريمة الإخفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، حيث تمتنع عن كشف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية.

وطالب المرصد بالضغط الدولي على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، داعيا الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.