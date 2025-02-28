احتجاجات حاشدة في اليونان في ذكرى حادث قطار دموي

احتشد مئات الآلاف من المحتجين في أنحاء اليونان اليوم الجمعة، مطالبين بـ "تحقيق العدالة" في الذكرى الثانية لحادث القطار الأكثر دموية في البلاد على الإطلاق، كما توقفت الرحلات الجوية والبحرية والقطارات بسبب إضراب العمال.

وقتل 57 شخصا حين اصطدم قطار ركاب كان يمتلئ بالطلاب بقطار شحن في 28 فبراير/ شباط 2023 بالقرب من ممر تيمبي بوسط اليونان.

ورغم مرور عامين، لم تعالج فجوات السلامة التي تسببت في الحادث، وفقا لما توصل إليه تحقيق أمس الخميس. ولم يكتمل بعد تحقيق قضائي منفصل ولم تتم إدانة أحد في الحادث.

وتم التخطيط لاحتجاجات حاشدة في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد.

وتوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية بعد أن انضم مراقبو الحركة الجوية إلى البحارة وسائقي القطارات والأطباء والمحامين والمعلمين في إضراب عام لمدة 24 ساعة لإحياء ذكرى ضحايا الحادث. وأغلقت الشركات أبوابها وألغت المسارح عروضها.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم بدأ الآلاف في التجمع في ساحة سينتاجما بوسط العاصمة أثينا وسط حضور للشرطة المجهزة بمعدات مكافحة الشغب. وكتب على لافتة "حكومة القتلة".

وفي ضواحي المدينة شقت مجموعات من جميع الأعمار طريقها إلى وسط المدينة حاملين لافتات كتب عليها "ليس لدي أكسجين" وهو شعار الاحتجاجات الذي يكرر الكلمات الأخيرة لامرأة في استغاثة لخدمات الطوارئ.

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وذهب كثير من التلاميذ إلى الفصول الدراسية وهم يرتدون ملابس سوداء رمزا للحزن. وحمل آخرون بالونات سوداء.

وواجهت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط والتي أعيد انتخابها بعد الحادث في عام 2023 انتقادات متكررة من أقارب الضحايا لتقاعسها عن تدشين تحقيق برلماني يتعلق بالمسؤولية السياسية.

وأثار هذا غضب كثيرين في اليونان التي يشيع فيها عدم الثقة في الحكومة منذ أزمة الديون بين عامي 2009 و2018 التي عانى خلالها الملايين نتيجة لتدني أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية.