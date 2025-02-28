أردوغان يرى في دعوة أوجلان لإلقاء السلاح "فرصة تاريخية"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا "حزب العمال الكردستاني" إلى إلقاء السلاح وحل نفسه "فرصة تاريخية".

وقال أردوغان "لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب".

وأكد أن تركيا "ستراقب عن كثب" لضمان أن تصل المحادثات لإنهاء التمرد إلى "نهاية ناجحة"، محذرا من أي "استفزازات". وأضاف "عندما تتم إزالة ضغط الإرهاب والسلاح فإن مساحة السياسة في الديمقراطية سوف تتسع بشكل طبيعي".

وتابع "لن يغفر أي عضو في هذه الأمة، سواء كان تركيا أو كرديا، لأي شخص يعرقل هذه العملية من خلال خطابات أو أفعال غامضة، كما حدث في الماضي".

ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعا مسلحا منذ عقود مع الدولة التركية، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وأدى النزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.

وكان عبد الله أوجلان قد حث أمس حزبه على التخلي عن السلاح وحظر نشاطه، في إطار جهود تحقيق السلام مع تركيا وإنهاء صراع استمر 4 عقود.

وقال -بحسب رسالة نقلها ساسة في حزب موالٍ للأكراد زاروه في محبسه بجزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول- "اعقدوا اجتماعكم واتخذوا قرارا، يجب أن تتخلى جميع المجموعات عن سلاحها، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه".