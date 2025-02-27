مواجهات بعدة مناطق بالضفة واستهداف قوات الاحتلال بنابلس

اندلعت فجر اليوم الخميس والليلة الماضية مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووقعت المواجهات خلال اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات شمالي الضفة وجنوبها.

وقالت مصادر فلسطينية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت نابلس من حاجز حوارة، وانتشرت في مناطق بالمدينة.

كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة، وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر برام الله. pic.twitter.com/ZvyCHaZYmP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 26, 2025

رصاص كثيف

وفي غضون ذلك، قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

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واقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين، بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ38.

ومنذ أسابيع، تتعرض مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها لعدوان إسرائيلي واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب.

ودارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل، حيث دهمت قوات إسرائيلية منازل عدد من الأسرى.

كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفقا لمصادر فلسطينية.

وبعد عملية طوفان الأقصى، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 925 قتيلا فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.