منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفة

دقت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ناقوس الخطر بشأن ما تقترفه إسرائيل من جرائم بالضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب والتسامح مع عنف المستوطنين، ووقف تسليح إسرائيل.

وقالت العفو الدولية إن أحد تجمّعات مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة يواجه خطر التهجير القسري الوشيك، بينما شددت رايتس ووتش على أن الاحتلال يسعى لاستنساخ ونقل فظاعاته في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ووفق العفو الدولية، فإن تجمّع شِعب البُطم الفلسطيني في مسافر يطّا يواجه خطر التهجير الوشيك نظرا لتزايد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة، إلى جانب عمليات هدم المنازل، والمضايقات والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، والتوسع الاستيطاني غير القانوني الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية.

ويُعدّ هذا التجمّع الرعوي، الذي يضم نحو 300 فلسطيني، واحدا من 12 تجمّعا تشكل مجتمعة منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، والتي تعاني منذ عقود من اعتداءات المستوطنين المدعومة من الاحتلال والإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، وفق المنظمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورت الأوضاع تدهورا ملحوظا، وتقول إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إن معاناة تجمّع شِعب البُطم تعكس صورة مصغرة لما يواجهه الفلسطينيون، لا سيّما في التجمّعات الرعوية والبدوية، في معظم أنحاء الضفة الغربية المحتلة، "حيث يقتحم المستوطنون أراضيهم، ويدمرون ممتلكاتهم ويسرقونها، ويضايقونهم ويعتدون عليهم جسديًا، في ظل إفلات تام من العقاب".

إعلان

وأضافت المنظمة أنه من خلال التأثير التراكمي لعقود من الاحتلال والفصل العنصري، بما في ذلك العنف، والتمييز المؤسسي المُجحف، والتوسع غير القانوني للمستوطنات، تخلق إسرائيل عمدًا بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين، مثل سكان شِعب البطم، إلى مغادرة أراضيهم.

ولفتت المنظمة إلى أن التهجير القسري، أي إجبار المدنيين على المغادرة، يعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

من ناحيتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من استنساخ إسرائيل انتهاكاتها في قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة. وقالت في بيان إن "الدبابات الإسرائيلية دخلت إلى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عقدين".

وأشارت إلى أن "العملية العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على شمال الضفة، هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية".

وتفيد الأمم المتحدة أن مخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم أصبحت "شبه غير صالحة للسكن".

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "الجيش الإسرائيلي هدم أعدادا كبيرة من المنازل والبنى التحتية الحيوية، منها كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وأنابيب المياه في جنين".

ودعت هيومن رايتس ووتش دول العالم إلى التحرك لمنع المزيد من الفظائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطرق منها فرض عقوبات موجهة على المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، دعا مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى وقف العدوان الإسرائيلي الموسع على شمال الضفة الغربية المستمر منذ 5 أسابيع.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، حذر لازاريني من الأوضاع الكارثية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، والتي قلبت حياة السكان رأسا على عقب.