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التايمز: نصيحة لبريطانيا بتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية

Undated handout photo provided by the Ministry of Defence of vanguard class nuclear submarine HMS Vengeance in Gare Loch, after departing HM Naval Base Clyde in Faslane, Scotland, to go on sea trials. Issue date: Monday February 24, 2025. PA Photo. Photo credit should read: POphot Barry Wheeler/Ministry of Defence/PA Wire
كير ستارمر عزم على زيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا بنسبة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة (الصحافة البريطانية)
27/2/2025

نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول دفاعي بريطاني قوله إن مسؤولين أميركيين نصحوا البريطانيين "بتقليل اعتمادهم على المعدات العسكرية الأميركية".

وبينما تعمل وزارة الدفاع البريطانية على إيجاد أفضل السبل لإنفاق ملياراتها الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء كير ستارمر الثلاثاء الماضي، حذر مسؤولون حكوميون أميركيون من وراء الكواليس من أن المملكة المتحدة يجب أن تبتعد عن شراء المعدات الأميركية.

وذكرت التايمز أن هذا الأمر جاء بعد أن أثيرت اقتراحات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن بريطانيا تحصل على المعدات العسكرية الأميركية بأسعار رخيصة للغاية.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين قالوا "إن بريطانيا ودولا أخرى لا ينبغي لها أن تفترض أنها قادرة على تجاوز رئاسة ترامب لأن نائبه جيه دي فانس قد يخلفه ويكون الرئيس المقبل، وذلك يعني استمرار سياسته نفسها"، وفق تعبيرها.

ونقلت التايمز عن مصدر مطلع قوله "إن هناك حاجة ملحة لأن تقوم بريطانيا ببناء مخزونها من الذخيرة باستخدام أموال إضافية"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تضع قائمة أمنيات بعد زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني.

المصدر : الصحافة البريطانية

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