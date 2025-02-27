التايمز: نصيحة لبريطانيا بتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية

نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول دفاعي بريطاني قوله إن مسؤولين أميركيين نصحوا البريطانيين "بتقليل اعتمادهم على المعدات العسكرية الأميركية".

وبينما تعمل وزارة الدفاع البريطانية على إيجاد أفضل السبل لإنفاق ملياراتها الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء كير ستارمر الثلاثاء الماضي، حذر مسؤولون حكوميون أميركيون من وراء الكواليس من أن المملكة المتحدة يجب أن تبتعد عن شراء المعدات الأميركية.

وذكرت التايمز أن هذا الأمر جاء بعد أن أثيرت اقتراحات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن بريطانيا تحصل على المعدات العسكرية الأميركية بأسعار رخيصة للغاية.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين قالوا "إن بريطانيا ودولا أخرى لا ينبغي لها أن تفترض أنها قادرة على تجاوز رئاسة ترامب لأن نائبه جيه دي فانس قد يخلفه ويكون الرئيس المقبل، وذلك يعني استمرار سياسته نفسها"، وفق تعبيرها.

ونقلت التايمز عن مصدر مطلع قوله "إن هناك حاجة ملحة لأن تقوم بريطانيا ببناء مخزونها من الذخيرة باستخدام أموال إضافية"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تضع قائمة أمنيات بعد زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني.