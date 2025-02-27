اجتماع روسي أميركي في إسطنبول

بدأت محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين صباح اليوم الخميس في مقر القنصل العام الأميركي بإسطنبول، لمناقشة استئناف عمل سفارتي البلدين في إطار المساعي الرامية إلى تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماع بين وفدين روسي وأميركي في مدينة إسطنبول.

وأوضح لافروف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة أمس أن اجتماع الوفدين الروسي والأميركي سيناقش كيفية إعادة البعثات الدبلوماسية بين البلدين والمشكلات البنيوية التي تراكمت في عهد الإدارة السابقة بواشنطن (إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن).

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، إنه لا يتوقع قرارات "سهلة وسريعة" في العلاقات مع واشنطن رغم التقارب المتسارع الجاري بين البلدين منذ أسبوعين.

وأضاف بيسكوف أن ترامب "على استعداد للاستماع إلى الآخرين، وهذا مهم جدا".

وفي 12 فبراير/شباط الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض في 18 فبراير/شباط الجاري محادثات روسية أميركية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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ولا يوجد سفير لموسكو لدى واشنطن منذ أن ترك السفير السابق أناتولي أنتونوف منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فرقا رفيعة المستوى ستعمل على إعادة البعثات الدبلوماسية للدولتين في واشنطن وموسكو، في إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بأوكرانيا.