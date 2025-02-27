اجتماع روسي أميركي في إسطنبول

بدأت محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين، صباح اليوم الخميس بمقر القنصل العام الأميركي في إسطنبول، لمناقشة استئناف عمل سفارتي البلدين في إطار المساعي الرامية لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقد اجتماع بين وفدين روسي وأميركي بمدينة إسطنبول.

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة أمس، أن اجتماع الوفدين الروسي والأميركي سيناقش كيفية استعادة البعثات الدبلوماسية بين البلدين وبحث المشكلات البنيوية التي تراكمت في عهد الإدارة السابقة بواشنطن (إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن).

وفي 12 فبراير/شباط الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/شباط الجاري، محادثات روسية أميركية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولا يوجد سفير لموسكو لدى واشنطن منذ أن ترك السفير السابق أناتولي أنتونوف منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن فرقا رفيعة المستوى ستعمل على استعادة البعثات الدبلوماسية للدولتين في واشنطن وموسكو، في إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.