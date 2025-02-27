10 مصابين في عملية دهس وطعن قرب حيفا

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 10 أشخاص في عملية دهس وطعن في كركور جنوب حيفا، بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منفذ العملية دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

عاجل| القناة 12 العبرية: منفذ العملية المركبة قرب الخضيرة هو فلسطيني من أراضي الـ48 المحتلة وعمره (24 عاماً). pic.twitter.com/lTdsUGGKOF — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 27, 2025

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المنفذ فلسطيني عمره 24 عاما ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات تمشط المنطقة التي حدث فيها الهجوم بحثا عن مشتبهين آخرين.

وأظهر تقرير لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى زيادة كبيرة في نطاق العمليات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر على مدى العامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فقد نفذ 82 اعتداء داخل الخط الأخضر، من كتسرين في الشمال وحتى بئر السبع في الجنوب، وكان التركيز كبيرا على تل أبيب ومحيطها.