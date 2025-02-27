تسليم جثث 4 إسرائيليين في خان يونس واستقبال جماهيري لأسرى محررين برام الله

سلمت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جثث 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي الذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، وبشكل متزامن جرت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله لدفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين المحريين، ضمن دفعة التبادل السابعة. في الوقت الذي تحدثت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن اتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

وقالت مصادر للجزيرة إن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس جنوب القطاع تمت دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي تسلم جثث الأسرى الأربعة من الصليب الأحمر في معبر كرم أبو سالم، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن فرق الطب الشرعي الإسرائيلية تستعد للتعرف الأولي على جثث المحتجزين الإسرائيليين.

وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنه تقرر الليلة أن يتم تسليم جثامين الأسرى إتساحي عيدان وإيتسيك الجريط وأوهاد يهلومي وشلومي منصور.

الإفراج عن الأسرى

في غضون ذلك جرت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله لـ 37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى، من بين دفعة التبادل السابعة.

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وأقلت حافلة تابعة للصليب الأحمر على دفعة من أسرى محررين من سجن عوفر إلى رام الله بالضفة الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت مصادر للجزيرة إن الدفعة الأولى للأسرى المحررين تشمل ٣٧ أسيرا من الضفة الغربية و5 أسرى من القدس المحتلة.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلام الأسير المصاب بغيبوبة منذ أشهر كاظم زواهرة، حيث يتم نقله إلى مستشفى بمدينة بيت جالا.

كما وصل الأسيران المحرران خالد الحلبي وحمزة الكالوتي إلى منزلهما في مدينة القدس وسط حصار من قوات الاحتلال.

وقد تجمعت حشود من الفلسطينيين في رام الله لاستقبال أول دفعة من الأسرى المحررين من سجن عوفر.

وأفادت مصادر للجزيرة بتجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في مدينة رام الله وبلدة بيتونيا بالضفة الغربية.

وأشارت مصادر للجزيرة إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية مصحوبة بجرافات تستعد لقمع أي مراسم استقبال للأسرى في محيط سجن عوفر. حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر غربي رام الله لقمع أي مراسم لاستقبال الأسرى

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تعزز انتشارها العسكري في محيط سجن المسكوبية في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق قالت عائلة أسير مقدسي للجزيرة إن ضباط من المخابرات الإسرائيلية يطوقون المنزل ويمنعون إقامة أي استقبالات. وأشارت عائلة الأسير إلى ان المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير عاطف أبو عليا المقرر تحريره الليلة بالمغير شمال رام الله.

وقال مكتب إعلام الأسرى -في بيان- إن 620 أسيرا سيُحرّرون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى، بينهم 151 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، ومن هؤلاء 43 أسيرا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرا سيتم إبعادهم إلى الخارج، و11 أسيرا اعتقلوا من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وإضافة إلى هؤلاء، سيطلق سراح 454 أسيرا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر سيتم نشرها لاحقا.