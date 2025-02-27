تسليم جثث 4 إسرائيليين في خان يونس واستقبال جماهيري لأسرى محررين برام الله

سلمت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جثث 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي الذي نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، وبشكل متزامن جرت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله في الضفة الغربية لدفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين، ضمن دفعة التبادل السابعة. في الوقت الذي تحدثت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن اتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

وقالت مصادر للجزيرة إن عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين الأربعة في خان يونس جنوب القطاع تمت دون مراسم وبعيدا عن وسائل الإعلام.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي تسلم جثث الأسرى الأربعة من الصليب الأحمر في معبر كرم أبو سالم، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن فرق الطب الشرعي الإسرائيلية تستعد للتعرف الأولي على جثث المحتجزين الإسرائيليين.

وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنه تقرر الليلة أن يتم تسليم جثامين الأسرى إتساحي عيدان وإيتسيك الجريط وأوهاد يهلومي وشلومي منصور.

تغطية صحفية: مغادرة مركبات الصليب الأحمر قطاع غزة بعد استلام 4 جثث لأسرى الاحتلال pic.twitter.com/UT47cHNvgz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 26, 2025

إعلان

الإفراج عن الأسرى

في غضون ذلك جرت مراسم استقبال جماهيري وسط رام الله لـ37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى، من بين دفعة التبادل السابعة.

وأقلت حافلة تابعة للصليب الأحمر دفعة من أسرى محررين من سجن عوفر إلى رام الله بالضفة الغربية وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت مصادر للجزيرة إن الدفعة الأولى للأسرى المحررين تشمل 37 أسيرا من الضفة الغربية و5 أسرى من القدس المحتلة.

الهلال الأحمر يتسلم الأسـ.ـير المحرر كاظم زواهرة الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر من مستشفى "هداسا" pic.twitter.com/SckOjlIPNZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 26, 2025

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلّم الأسير المصاب بغيبوبة منذ أشهر كاظم زواهرة، حيث يتم نقله إلى مستشفى بمدينة بيت جالا.

كما وصل الأسيران المحرران خالد الحلبي وحمزة الكالوتي إلى منزلهما في مدينة القدس وسط حصار من قوات الاحتلال.

وقد تجمعت حشود من الفلسطينيين في رام الله لاستقبال أول دفعة من الأسرى المحررين من سجن عوفر.

وأفادت مصادر للجزيرة بتجمع المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في مدينة رام الله وبلدة بيتونيا بالضفة الغربية.

وأشارت مصادر للجزيرة إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية مصحوبة بجرافات تستعد لقمع أي مراسم استقبال للأسرى في محيط سجن عوفر. حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب سجن عوفر غربي رام الله لقمع أي مراسم لاستقبال الأسرى.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال تعزز انتشارها العسكري في محيط سجن المسكوبية في القدس المحتلة.

وفي هذا السياق قالت عائلة أسير مقدسي للجزيرة إن ضباطا من المخابرات الإسرائيلية يطوقون المنزل ويمنعون إقامة أي استقبالات. وأشارت عائلة الأسير إلى أن المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين.

إعلان

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير عاطف أبو عليا المقرر تحريره الليلة بالمغير شمال رام الله.

وقال مكتب إعلام الأسرى -في بيان- إن 620 أسيرا سيُحرّرون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى، بينهم 151 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، ومن هؤلاء 43 أسيرا سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرا سيتم إبعادهم إلى الخارج، و11 أسيرا اعتقلوا من قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وإضافة إلى هؤلاء، سيطلق سراح 454 أسيرا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن الدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر سيتم نشرها لاحقا.

المرحلة الثانية

من ناحية أخرى، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن اتصالات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل لعدة أسابيع.

وأضافت الهيئة أن الوسطاء وضعوا هدفا هو استمرار وقف إطلاق النار خلال رمضان مما يعني تمديد المرحلة الأولى.

وذكرت أن إسرائيل تدرس إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين مقابل الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وكانت الهيئة قد نقلت -في وقت سابق الأربعاء- عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، إذا ما كانت إسرائيل ستبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول إن قرار الانسحاب من محور فيلادلفيا متعلق بما إذا كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكّرت هيئة البث أن الاتفاق ينص على بدء انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من الاتفاق، أي يوم السبت المقبل.

إيفاد مفاوضين

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد قريبا اجتماعا لاتخاذ قرار بشأن إيفاد فريق مفاوضات إلى الدوحة أو القاهرة.

إعلان

وذكرت القناة أن التفويض الممنوح لفريق التفاوض سيقتصر على توفير حافز لاستمرار إطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن واشنطن وتل أبيب اتفقتا على ربط استمرار وقف إطلاق النار ودخول المساعدات بالإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وقالت القناة إن نتنياهو اتفق مع واشنطن على ذهاب إسرائيل إلى المفاوضات بعد انتهاء المرحلة الأولى.

في هذه الأثناء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "قرار يجب أن تتخذه إسرائيل".

من جانبه، قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن "الرئيس ترامب لن يقبل مرة أخرى وصفات سياسية قديمة لم تنجح في الشرق الأوسط".

وفي حين أكد ويتكوف على الحاجة إلى طريقة أفضل للتعامل مع غزة "التي أعيد بناؤها 3 أو 4 مرات"، فقد شدد على أن "حماس لا يمكن أن تكون جزءا من أي هيكل حكم في غزة، وهذا خط أحمر لنا ولإسرائيل".

وذكر المبعوث الأميركي أن إسرائيل سترسل فريقا للدوحة أو القاهرة للتفاوض، وأنه سيزور المنطقة يوم الأحد "إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".

وأعرب ويتكوف عن أمله في وضع المرحلة الثانية من التفاوض على المسار الصحيح وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال إن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة يريدون الاستقرار ويفهمون أن استمرار الحرب غير مقبول، مشيرا إلى أن "إسرائيل تُجنّد أشخاصا في سن الـ50، وهذا يؤثر على اقتصادها".