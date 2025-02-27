ترامب: أوكرانيا لن تنضم للناتو وزيلينسكي سيوقع اتفاق المعادن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -اليوم الخميس- إن هناك تقدما بشأن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا وإن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع البلدين.

وأبلغ ترامب أيضا رئيس الوزراء البريطاني بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض غدا الجمعة، مؤكدا أن صفقة المعادن النادرة ستكون بمنزلة دعم لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأميركي أن العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا، مشددا على أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر لن يحدث.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا فور توليه الرئاسة، لكن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، وضع نفسه في صدام محتدم مع زيلينسكي، في وقت تزعم فيه إدارته سعيها إلى دفع محادثات السلام.

ووافقت كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن، حسبما كشف مسؤول أوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حذفت فقرات "غير مقبولة" من الاتفاقية.

ووعد ترامب بمحاولة استعادة ما أمكن من أراض إلى أوكرانيا، وقال "لا أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيغزو مجددا إذا تحقق اتفاق السلام مع أوكرانيا".

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واستبعدت كييف حتى الآن التنازل عن أراض مقابل السلام، في حين يطالب بوتين الجيش الأوكراني بالانسحاب من مزيد من الأراضي ويرفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رغبة بلاده في العمل مع الولايات المتحدة للتأكد من أن اتفاق السلام في أوكرانيا دائم وتاريخي.

وقدم ستارمر دعوة لترامب من الملك تشارلز للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا، وقبل ترامب الدعوة، التي جاءت في بداية لقاء مباشر له مع ستارمر في البيت الأبيض.

ووصف ستارمر دعوة ترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا للمرة الثانية، حيث كان قد تلقى دعوة مماثلة خلال فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة، بأنها" تاريخية" و"غير مسبوقة".

وقبل أيام، قال زيلينسكي إنه مستعد للتنحي عن رئاسة أوكرانيا في مقابل انضمام بلاده إلى الناتو، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كييف "إذا كان هناك سلام في أوكرانيا، إذا كنتم حقا ترغبون بأن أتنحى عن منصبي، فأنا مستعد.. يمكنني مبادلة ذلك بالناتو"، مضيفا بأنه على استعداد للتنحي "فورا" إذا لزم الأمر.