عاجل | بوتين: الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية تعكس بعض الآمال
27/2/2025-|آخر تحديث: 27/2/202503:51 م (توقيت مكة)
بوتين: الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية تعكس بعض الآمال
بوتين: الشركاء الحاليون في أميركا يظهرون براغماتية ورغبة في التخلي عن الأفكار القديمة
بوتين: ستواصل النخب الغربية محاولة تعطيل الحوار الذي بدأ مع الولايات المتحدة
بوتين: لا نرفض حلا سلميا للأزمة في أوكرانيا
بوتين: لا يمكن ضمان أمن البعض على حساب الآخرين وبالتأكيد ليس على حسابنا ولا على حساب روسيا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة