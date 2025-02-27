عاجل | بوتين: الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية تعكس بعض الآمال

بوتين: الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية تعكس بعض الآمال

بوتين: الشركاء الحاليون في أميركا يظهرون براغماتية ورغبة في التخلي عن الأفكار القديمة

بوتين: ستواصل النخب الغربية محاولة تعطيل الحوار الذي بدأ مع الولايات المتحدة

بوتين: لا نرفض حلا سلميا للأزمة في أوكرانيا

بوتين: لا يمكن ضمان أمن البعض على حساب الآخرين وبالتأكيد ليس على حسابنا ولا على حساب روسيا

التفاصيل بعد قليل..