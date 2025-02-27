بوتين يرحب بالمحادثات مع واشنطن ويحذر من "النخب الغربية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن المحادثات المبدئية بين بلاده والولايات المتحدة تعطي "بعض الأمل" حيال إمكانية حل مشاكل مثل النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين أثناء اجتماع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) إن "الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية الجديدة تمنح بعض الأمل. هناك رغبة متبادلة في العمل على إعادة العلاقات".

وأضاف أن "الشركاء الحاليون في أميركا يظهرون براغماتية ورغبة في التخلي عن الأفكار القديمة"، محذرا من أن من سماها "النخب الغربية" ستواصل محاولة تعطيل الحوار الذي بدأ مع الولايات المتحدة.

وشدد بوتين على أن بلاده لا ترفض حلا سلميا للأزمة في أوكرانيا، لكنه قال إنه "لا يمكن ضمان أمن البعض على حساب الآخرين وبالتأكيد ليس على حسابنا ولا على حساب روسيا".

وتتزامن تصريحات بوتين، مع بدء محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين، صباح اليوم الخميس في اسطنبول، في ظل التقارب الجاري بين موسكو وواشنطن بهدف معلن هو إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

والاجتماع المغلق المنعقد بين دبلوماسيين روس وأميركيين في مقر القنصل العام الأميركي هو ثاني لقاء بين ممثلين عن الدولتين، بعد اجتماع جرى في 18 فبراير/ شباط الجاري في السعودية، وكان الأول منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.