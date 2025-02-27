روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط عشرات المسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوية نجحت في اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

ووفقا للبيان الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق أوريول، و3 طائرات فوق كل من مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى طائرة واحدة فوق جمهورية القرم.

من جانبها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق "تليغرام" أنها أسقطت 110 طائرات مسيرة من أصل 177 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأوضح البيان الأوكراني أن الهجمات الروسية شملت إطلاق طائرات مسيرة من طراز "شاهد" وطرازات أخرى خداعية من مناطق أوريول وبريانسك وكورسك وميلروفو وشاتالوفو وبريمورسكو-أختارسك.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية، بدعم من وحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة، تمكنت من صد الهجوم.

كذلك، أفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق كييف وخاركيف وكيروفوهراد وسومي، بالإضافة إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرات مسيرة روسية على منطقة كييف.

ولا يمكن التحقق من روايات طرفي الصراع في حرب أوكرانيا من مصدر مستقل.

تصعيد عسكري

وفي سياق متصل، كشفت مصادر استخباراتية كورية جنوبية أن الجارة الشمالية أرسلت قوات إضافية إلى روسيا للمشاركة في العمليات العسكرية على الخطوط الأمامية في مدينة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.

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وأفاد مسؤول في وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية -لوكالة الصحافة الفرنسية- بأنه أعيد نشر القوات الكورية الشمالية بعد فترة هدوء استمرت نحو شهر.

وكانت تقارير استخباراتية سابقة قد أشارت إلى إرسال أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا العام الماضي لدعم القوات الروسية في مواجهة الهجمات الأوكرانية. ولم تعلق موسكو أو بيونغ يانغ على هذه الأنباء.

يذكر أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا اتفاقا للدفاع المشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ العام الماضي.