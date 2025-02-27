قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا -اليوم الخميس- إنه يريد "إبرام صفقة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل خلاف بشأن سياسة بلاده الخاصة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

ووقع ترامب هذا الشهر أمرا تنفيذا بوقف المساعدات المالية الأميركية لجنوب أفريقيا، مشيرا إلى عدم موافقته على نهجها في إصلاح الأراضي والقضية ضد إسرائيل، حليف واشنطن الوثيق.

وقال رامافوزا -في مؤتمر نظمه بنك غولدمان ساكس الأميركي في جوهانسبرغ- "لا نريد الذهاب وشرح موقفنا. نريد الذهاب وإبرام صفقة جادة مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة واسعة من القضايا.. أرغب بشدة في تعزيز علاقة جيدة مع الرئيس ترامب".

ولم يذكر ما قد يتضمنه الاتفاق، لكنه قال إنه قد يتطرق إلى مسائل تجارية ودبلوماسية وسياسية.

وتسعى جنوب أفريقيا لإظهار نفسها دولة غير منحازة في الصراعات الجيوسياسية ولا تربط مصالحها بشكل وثيق بمصالح القوى المتنافسة الولايات المتحدة والصين وروسيا.

لكن ترامب اعتبر القضية أمام محكمة العدل الدولية مثالا على اتخاذ جنوب أفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، رد رامافوزا على اتهامات ترامب بشأن "مصادرة" الأراضي و"إساءة معاملة بعض الفئات"، مؤكدا أن بلاده لم تصادر أي أراضٍ، مضيفا أن قانون نزع الملكية منصوص عليه دستوريا.

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وتؤكد بريتوريا أن القانون لا يسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات تعسفيا، ويجب عليها أولا أن تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك.

وكان ترامب اتهم جنوب أفريقيا بـ"مصادرة" الأراضي و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا عن تعليق أي تمويل مستقبلي للبلاد، في انتظار إجراء تحقيق.

وانتقد ترامب سعي جنوب أفريقيا لإثبات تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بحق إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهي القضية التي لاقت دعم عدد من الدول.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، تمكنت بريتوريا من استصدار قرار من هذه المحكمة يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.