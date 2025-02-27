الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبة

تسلّم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس اليوم الخميس أسيرا فلسطينيا جريحا وفي حالة غيبوبة من مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وذكرت المنظمة في بيان مقتضب أن طواقمها تسلمت الأسير المصاب كاظم زواهرة من مستشفى هداسا عين كارم، مشيرة إلى أن طواقمه نقلته إلى مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وكان مصدر في الجمعية ذكر أن الأسير المحرر زواهرة جريح، وهو في حالة غيبوبة منذ أشهر.

الأسير المصاب كاظم زواهرة للحرية؛ في غيبوبة ووضع حرج.. أعلن الهلال الأحمر عن نقل الأسير المحرر كاظم زواهرة الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر من مستشفى هداسا إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها المقـ.ـاومة. pic.twitter.com/wbj8tUDyIt — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) February 26, 2025

والسبت الماضي، توجه طاقم إسعاف تابع للجمعية إلى المستشفى لتسلّم زواهرة ونقله إلى المستشفى، لكنه لم يتمكن من تسلمه لتأجيل الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

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وفي 22 فبراير/شباط 2024 أصيب كاظم، في حين استشهد شقيقه محمد برفقة أحمد الوحش بعد تعرضهما لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.

ووفق بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فإن كاظم زواهرة -وهو من بيت لحم- في وضع صحي معقد وصعب، وموضوع تحت أجهزة التنفس الصناعي.

وأفرجت إسرائيل عن 42 أسيرا فلسطينيا إلى الضفة الغربية والقدس، من بين 620 أسيرا يتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.