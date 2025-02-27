الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف

ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة أمس الأربعاء بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بأن الضيف قضى في يوليو/تموز في غزة.

وقال القاضي نيكولا غيو "بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه" مضيفا أن الأمر "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا".

ونعت حركة حماس -أواخر الشهر الماضي- قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" الضيف ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال.

يُذكر أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت "الجنائية" إن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".