الأمن السوري يطارد "فلولا" هاجموا حاجزا أمنيا بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس إصابة اثنين من رجال الأمن في إطلاق نار على حاجز لإدارة الأمن العام بريف دمشق نفذه فلول النظام السابق.

وقال المسؤول الأمني لمحافظة ريف دمشق المقدم حسام الطحان "قامت بعض فلول النظام البائد بالاعتداء على أحد الحواجز التابعة لإدارة الأمن العام على أطراف قرية جديدة الفضل بريف دمشق، وإطلاق النار على القوات الموجودة على الحاجز، lما أسفر عن إصابة اثنين من عناصره".

وذكر الطحان، وفق قناة وزارة ‏الداخلية على تليغرام، اليوم الخميس "على إثر الحادثة، تم استدعاء قوات إضافية ‏لملاحقة المتورطين في هذه العملية الإجرامية حتى يتم إلقاء القبض عليهم ‏وتحويلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم".‏

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكنت فصائل المعارضة السورية المسلحة من بسط سيطرتها على العاصمة دمشق بعد سلسلة من الانتصارات في مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك التاريخ تلاحق قوات الأمن العام فلول النظام البائد الذين نفذوا غير مرة هجمات على عناصرها أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.