إعلام إسرائيلي: حماس لن ترضخ لنتنياهو والجيش لا يمكنه العودة للقتال

تناول الإعلام الإسرائيلي العوائق التي يضعها بنيامين نتنياهو أمام الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ قال خبراء إن أي حديث عن استعادة الأسرى دون وقف الحرب والانسحاب الكامل ليس إلا بيعا للوهم.

فقد أكد عميحاي أتالي الصحفي في "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل لم تحقق شيئا من تعطيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوى أننا أضعنا وقتا على أسراها الذين يعدون الوقت بالثواني، مؤكدا أن ما حدث شيء سخيف.

وفي القناة الـ12 قال إيلان سيفف -وهو عضو مفاوضات في صفقة جلعاد شاليط– إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذكية وتستخلص الدروس أكثر من إسرائيل، مؤكدا أنها "تدرك أن عليها الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق حتى تستعيد سيطرتها الكاملة على غزة".

وأضاف سيفف أن حماس "أصبحت تعيش فعليا اليوم التالي للحرب، في حين إسرائيل لم تصل إلى هذه اللحظة بعد".

كما قال مراسل الشؤون العربية في القناة الـ12 أوهاد حمو إن حماس "حركة تعرف كيف تدقق في تفاصيل التفاصيل"، مضيفا أنها خاضت مفاوضات لسنوات مع إسرائيل وكانت دائما عنيدة وتصر على كل شيء وتتمسك بخطوطها الحمراء.

وأكد أن حماس "تبدي سلوكا مختلفا هذه المرة، ومن يعتقد أنها سوف تتخلى عن ورقة الضغط التي تملكها وهي الأسرى وتقبل بتمديد المرحلة الأولى فهو ليس مخطئا فقط، لكنه يبيع الوهم للإسرائيليين".

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وختم حمو بالقول "هذا لن يحدث، وللأسف إذا لم تقدم إسرائيل لحماس كل ما تريده وتوقف الحرب وتنسحب من القطاع فإننا قد نكون في طريقنا لاستئناف القتال".

لا يمكننا العودة للقتال

وتعليقا على احتمالية العودة للقتال، قال القائد السابق للفيلق الجنوبي والكليات العسكرية إسحاق بريك إن إسرائيل عجزت عن إلحاق الهزيمة بحماس خلال عام ونصف العام من القتال، لأن جيشها صغير ولا يمكنه البقاء في أي منطقة يحتلها.

وأضاف بريك "لقد استمر الجيش بالدخول والخروج ثم الدخول والخروج، وهذه طريقة لن تهزم حماس ولن تدمر مئات الكيلومترات من الأنفاق"، مؤكدا أنه من غير الممكن العودة إلى احتلال القطاع والبقاء فيه.

وتابع "في جباليا (شمالي القطاع) بقي الجيش شهورا عدة بفرقتين ولم يتمكن القضاء عليهم، وكان يخسر جنودا كل يوم، فهل ستدخلون اليوم كل القطاع وتسيطرون عليه؟ أي وهم هذا؟!".

وأكد أن "نتنياهو يقول إنه قادر على فعل هذا لكي يبقي بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، ثم يأمرون رئيس الأركان بتنفيذ الأوامر، وعندما يقول لهم إن هذا غير ممكن يتهمونه بالجبن".

وختم بريك بالقول "لكي نتمكن من تحسين وضع الدولة والجيش والاقتصاد والمجتمع الذي يدمر نفسه داخليا ووضعنا الدولي علينا وقف الحرب وإعادة ترتيب وضعنا والاستعداد لما هو قادم، لكن ليس تحت حكم هؤلاء لأن إسرائيل لن تقوم لها قائمة لو بقوا في الحكم".