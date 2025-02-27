وزير إسرائيلي يحدد 4 شروط للانسحاب من محور فيلادلفيا

حدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، 4 شروط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك قبل يوم من الموعد المحدد لانسحاب إسرائيل منه في نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويتعين على إسرائيل أن تبدأ السبت المقبل الانسحاب من المحور الإستراتيجي، في اليوم الأخير من المرحلة الأولى (42 يوما) لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، وتستكمل الانسحاب بما لا يتجاوز اليوم الخمسين للاتفاق بمعنى أن يتم الانسحاب خلال 8 أيام.

لكن كوهين قال لهيئة البث الإسرائيلية ردا على سؤال إن كانت إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا يوم السبت "نحن بحاجة إلى تلخيص الشروط قبل حدوث ذلك".

وأضاف "لدينا 4 شروط هي: إعادة الرهائن، وطرد حماس، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الكاملة"، في إشارة إلى مطلب إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.

رفض للانسحاب

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا.

وأوضح "كانت لدينا معلومات تفيد بأن حركة حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار".

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ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال.

ويشكل المحور شريطا عازلا بين مصر والقطاع، ويبلغ طوله نحو 14 كيلومترا، وعرضه بضع مئات من الأمتار، وقد أنشئ عليه معبر رفح البري الذي يمثل المنفذ الرئيسي للغزيين على العالم الخارجي.

واحتلت إسرائيل المحور والجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو/أيار 2024، وهو ما ترفضه الفصائل والسلطة الفلسطينية والقاهرة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.