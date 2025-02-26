ارتفاع قتلى تحطم الطائرة السودانية إلى 46

قالت حكومة ولاية الخرطوم -اليوم الأربعاء- إن عدد الضحايا جراء تحطم طائرة عسكرية في أم درمان ارتفع إلى 46 قتيلا و10 مصابين.

وكان الجيش السوداني أعلن -مساء أمس الثلاثاء- تحطم طائرة عسكرية في أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا غربي العاصمة، مما أدى لمقتل وإصابة عسكريين ومدنيين.

وقالت مصادر عسكرية وطبية في وقت سابق اليوم إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية قرب قاعدة وادي سيدنا الجوية، مما أودى بحياة 20 شخصا، ورجحت أن يكون الحادث وقع نتيجة لأسباب فنية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة السودانية -اليوم الأربعاء- إن جهود البحث عن ضحايا تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وأوضحت أن الإسعاف نقل مدنيين مصابين، بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.

تحطم طائرة عسكرية سودانية من طراز "أنتنوف" في منطقة امدرمان مما أسفر عن وفاة خمسة أطفال وعدد من الضباط من كبار الرتب في الجيش السوداني كانت قد اقلعت الطائرة من قاعدة وادي سيدنا، حيث كانت تحمل مجموعة من الضباط سقطت فوق مناطق سكنية pic.twitter.com/oX2S3Gu6sn — اخبار السودان (@sudanakhbar) February 25, 2025

وأمس الثلاثاء، قال الجيش في بيان "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم، واحتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين".

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وأوضح أنه "جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75 بمدينة أم درمان".

ولم يوضح الجيش أسباب الحادث أو عدد الضحايا على وجه الدقة.

وكان مصدر عسكري -طلب عدم كشف اسمه- أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بـ"تحطم طائرة عسكرية أنتونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها"، مشيرا الى أن سبب الحادث هو "عطل فني".

من جانبها، قالت لجان مقاومة كرري بأم درمان (لجنة أهلية) -في بيان مقتضب- ‏إن "عددا من الجثث والإصابات وصلت إلى مستشفى النو التعليمي (حكومي) بأم درمان، إثر تحطم طائرة تتبع للقوات المسلحة".

وتداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطائرة محطمة والنيران مشتعلة فيها.